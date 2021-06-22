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Лукашенко: у стен Брестской крепости в первые часы войны сорвался нацистский блицкриг
22.06.2021 21:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. У стен Брестской крепости буквально в первые часы Великой Отечественной войны сорвался нацистский блицкриг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
"Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится - две недели, три или месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится - две недели, три или месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на...
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