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Лукашенко: за последний год мы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны
22.06.2021 21:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. За последний год белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Захватчики (а против Советского Союза воевала почти вся Европа) не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и в итоге победить, - отметил Александр Лукашенко. - Так же нас сегодня не понимают потомки тех, кто в 40-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им не дано это понять".
Президент обратил внимание на то, что на реализацию "цветного блицкрига" в Беларуси были брошены огромные финансовые ресурсы. "За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости. - Прим. БЕЛТА) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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