Лукашенко: Европа пытается убить Беларусь, но ждет от нас защиты геополитических интересов

Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Европа пытается разрушить Беларусь, но ждет от нее защиты геополитических интересов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что европейские страны сейчас ждут от Беларуси помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Причем в Европу сейчас бегут жители тех стран, которые Запад сам же и уничтожил, заметил глава государства.

"Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу, - отметил Александр Лукашенко. - Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку".

Глава государства подчеркнул: если Европа хочет помощи от Беларуси по этим направлениям, то тоже должна делать шаги навстречу, а не пытаться задушить страну. "Это бесперспективно. Вы опоздали, господа", - заявил он.-0-



