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Лукашенко: Беларусь - суверенное, независимое государство, так будет и впредь
22.06.2021 22:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - суверенное, независимое государство, так будет и впредь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Глава государства предложил взглянуть на любую цветную революцию, которая была совершена в последние десятилетия: в странах было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри.
"А они (Запад. - Прим. БЕЛТА) потом придут нас "спасать". Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное, независимое государство, так будет и впредь ", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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Глава государства предложил взглянуть на любую цветную революцию, которая была совершена в последние десятилетия: в странах было сделано все, чтобы взорвать...
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