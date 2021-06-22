В ожидании больших санкций: что будет с Беларусью и Лукашенко

ЕС ввел четвертый пакет санкций, идет разговор о принятии пятого, который может включать секторальные ограничения. Политики из Евросоюза поясняют, что хотят таким образом истощить режим Александра Лукашенко.

Эксперты считают, что такие санкции будут ощутимы для официального Минска и следует ожидать ответного удара в стиле «бомбежки Воронежа» - против своего же гражданского общества.

Что произошло

Четвертый санкционный пакет согласовали главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза на заседании Совета ЕС 21 июня. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц.

Среди них Михаил Гуцериев, который «подарил» Александру Лукашенко «Майбах», экс-госслужащий Алексей Олексин, занимающийся оптовой торговлей нефтепродуктов, сигаретами и владеющий «МТБанком».

«Мы будем последовательно продолжать путь санкций против Лукашенко и его режима. Мы больше не будем применять санкции только к отдельным лицам, теперь мы также будем вводить секторальные санкции», - заявил перед встречей министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

По его словам, они хотят «таким образом способствовать финансовому истощению этого режима», сообщает DW.

О санкциях высказался и Шарль Мишель, глава Европейского совета: «Наше послание режиму не может остаться непонятым: освободить всех политических заключенных; прекратить репрессии; начать инклюзивный национальный диалог».

«Мы ясно показываем, что сталинизму и государственному террору больше нет места в 21 веке», - цитирует министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна Der Tagesspiegel.

Ассельборн также выразил пожелание, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко "однажды предстал перед международным судом за причиненную людям боль".

Расширили свои санкционные списки США, Великобритания, Канада.

«Мы едины в том, чтобы призвать режим положить конец репрессивным действиям против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от своих обязательств в области прав человека, соблюдения демократических принципов и взаимодействия с международным сообществом», - сказано в совместном заявлении ЕС, Великобритании, Канады и США.

Тихановская поддержала. МИД негодует

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала введение санкций против режима Лукашенко.

«Сегодня весь демократический мир проявил небывалое единство. Это важный сигнал, что беларусы – не одни. Это также важный сигнал всем пособникам режима – что безнаказанности больше не существует. У Беларуси теперь много друзей по всему миру, они готовы стоять за нас, за наших студентов и правозащитников, за наших врачей и рабочих, политзаключенных и журналистов. Я уверена, совместными усилиями мы оставим режим в прошлом – чтобы приблизить будущее, в котором все наши близкие возвращаются домой и мы вместе голосуем на новых выборах», - заявила политик.

МИД Беларуси обвинил ЕС в раскручивании санкционной спирали. «На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры". Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, так же, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС», - сообщили в ведомстве.

В ожидании пятого пакета

И это, похоже, еще не все. В ЕС говорят о секторальных санкциях, пока эта информация распространяется в основном от источников и в виде намеков.

«Это еще не конец истории», - сказал Маас. По его словам, дальнейшие санкции могут последовать, если будут новые провокации и нарушения прав человека.

«Мы обсудили и экономические санкции, которые намерены принять в скором времени, после саммита ЕС (24-25 июня в Брюсселе), - заявил 21 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. - Мы принимаем решение об экономических санкциях, поскольку верим, что это поможет».

По его словам, «это произойдет не автоматически, но это способ оказать давление, и экономические санкции оказывают большое давление», передает ТАСС.

Ссылкой на источники сообщается, что готовящиеся Евросоюзом секторальные санкции охватывают семь отраслей беларуской экономики, включая торговлю удобрениями; если эти ограничительные меры будут утверждены, транзит произведенных в Беларуси удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится, передает BNS.

Главы МИД стран Евросоюза 21 июня дали согласие на секторальные санкции, об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио «Свобода» Рикард Юзвяк. «Министры иностранных дел ЕС дали политический зеленый свет для секторальных санкций в отношении Беларуси», – заявил журналист.

По его словам, санкции затронут нефтяную и калийную промышленность, а также банковский сектор. Их должны одобрить 24-25 июня на заседании Европейского совета и официально утвердить через несколько дней, передает «Белсат».

Видимо, риски секторальных санкций довольно высоки, так как в их опережение уже есть комментарий пресс-службы «Белорусской калийной компании». Естественно, там считают, что введение санкций против них будет иметь катастрофические последствия для всех и приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых цен на продовольствие.

«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведёт к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие - вырастут цены на продовольствие во всем мире», - цитирует сообщение «Интерфакс-Запад».

Санкции ударят по белорусской экономике, режим Лукашенко — по гражданскому обществу

«Опубликованный список санкций ЕС и солидарных с ним стран, расширение списка США, безусловно, ударят по белорусской экономике. Другой вопрос, насколько это будет значимо. В списке есть государственные предприятия, которые являются важным местом обеспечения рабочих мест, а не только с точки зрения торговли с ЕС», - прокомментировал ситуацию с санкциями политический обозреватель Павлюк Быковский.

Так, по его словам, в списке есть МАЗ и БелАЗ, а МТЗ, который больше торгует с ЕС, нет. В списке также есть предприятие Белаэронавигация, которое и так, очевидно, под ограничениями после решения европейских авиакомпаний не использовать белорусское небо.

Быковский обратил внимание на неочевидные, по его мнению, вещи. В частности, в списке есть Михаил Гуцериев, российский олигарх, которого Александр Лукашенко прямо демонстрировал как своего друга и у которого есть ряд бизнес-интересов в Беларуси, связанный в частности с калийными удобрениями.

Кроме того, туда попал Алексей Олесин, который торгует нефтепродуктами, табачными изделиями, с его именем связаны нашумевшие киоски «Табакерка». В списке также жена старшего сына Лукашенко Лилия, связанная с застройщиком Минска «Данахолдинг». Через них санкциями могут быть затронуты соответствующие отрасли и предприятия.

Можно ожидать "бомбежки Воронежа"

«Сейчас мы увидели, что санкциями затронуты либо предприятия с рабочими местами, либо «кошельки Лукашенко». Если завтра ограничения будут распространяться на предприятия-поставщики валюты в бюджет, это будет более заметно для экономики. Но для правящего режима, возможно, заметно и то, что уже произошло», - отметил Быковский.

Эксперт отметил, что хотя точно неизвестно, почему эти волны санкций так отделены друг от друга, но важный момент, что Запад пытается предоставить возможность вступить в переговоры до того, как будет полностью истощена белорусская экономика. «Но будет ли она истощена с учетом союзных отношений с Россией - это вопрос», - добавил Павлюк Быковский.

Политический обозреватель говорит, что по количеству физических лиц в «черном списке» уровня 2010 года мы еще не достигли, но если говорить о предприятиях, то превысили уже все ранние санкции. При этом эксперт отмечает, что американские санкции, которые касаются «Белнефтехима» явно более для белорусской экономики.

По словам Быковского следует ожидать ответного удара в стиле «бомбежки Воронежа». «Глава МИД Владимир Макей сразу предупредил, что ответные меры будут касаться ликвидации гражданского общества. Остальные заявления о том, что Беларуси что-то не будет продавать или покупать не являются для Запада значимыми. Скорее, это значимо для ситуации внутри Беларуси. Какие-то вещи могут стать недоступными», - заключил Быковский.

Не волшебная палочка, но могут привести к переменам

«Ожидается, что на следующей неделе ЕС объявит о введении беспрецедентных по своим масштабам санкций против режима Лукашенко. Никогда еще Запад не предпринимал столь решительные меры против диктатуры - раньше все сводилось преимущественно к персональным ограничениям, носящим символический характер. Теперь же впервые речь идет о секторальных санкциях, затрагивающих ключевые отрасли экономики», - прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию политический аналитик Игорь Ильяш.

Эксперт считает, что официальному Минску не удастся сохранить статус-кво, «потому что для этого у режима нет ресурсов».

«В краткосрочной перспективе (от недели до месяца) следует ожидать либо резкого всплеска террора, либо тактических уступок. В первом случае речь идет о классическом сценарии - “бомбить Воронеж”: Макей же предупреждал, что гражданское общество может быть ликвидировано в случае принятия новых санкций. Конечно, с учетом опыта последнего года нелегко представить, как можно существенно повысить градус террора - казалось бы, куда уж больше. Но на самом деле очень даже можно», - пояснил Ильяш.

Среди возможных сценариев он видит создание «а-ля стадиона Сантьяго» (т.е. некого импровизированного концлагеря для инакомыслящих), а также (и такой сценарий более вероятен) освобождение части политзаключенных. «Делаться это будет обязательно в связке с ограничительными мерами против западного бизнеса и продолжением репрессий в привычном ритме. Смысл прост: освобождение узников должно выглядеть не проявлением слабости, а актом доброй воли», - предположил аналитик.

В долгосрочной перспективе, считает Ильяш, (от нескольких месяцев до полутора лет) мощные западные санкции будут одним из ключевых факторов разрушения режима Лукашенко.

«Санкции - это не волшебная палочка, сами по себе они ничего изменить не могут. Это лишь фактор, который способен привести к переменам только во взаимодействии с другими элементами. Так вот в случае Беларуси условия для успешного синтеза этих элементов есть: режим находится в электоральной пропасти», - пояснил эксперт.

В качестве примера он приводит сложности со сбором подписей под “профсоюзным письмом” против санкций: «даже для пассивного большинства санкции - это проблема исключительно власти».

«Ухудшение экономической ситуации может стать толчком к мобилизации протестного электората, - добавил Игорь Ильяш. - Неспособность справиться с экономическими последствиями санкций как раз и может создать ощущение, что власть зашаталась, появился шанс на перемены и риск теперь снова оправдан. А самое главное - экономические последствия санкций будут демотивировать представителей самой власти, способствовать распаду системы изнутри».