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В ожидании больших санкций: что будет с Беларусью и Лукашенко
23.06.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
ЕС ввел четвертый пакет санкций, идет разговор о принятии пятого, который может включать секторальные ограничения. Политики из Евросоюза поясняют, что хотят таким образом истощить режим Александра Лукашенко.
Эксперты считают, что такие санкции будут ощутимы для официального Минска и следует ожидать ответного удара в стиле «бомбежки Воронежа» - против своего же гражданского общества.
Что произошло
Четвертый санкционный пакет
«Мы будем последовательно продолжать путь санкций против Лукашенко и его режима. Мы больше не будем применять санкции только к отдельным лицам, теперь мы также будем вводить секторальные санкции», - заявил перед встречей министр иностранных дел Германии Хайко Мас.
По его словам, они хотят «таким образом способствовать финансовому истощению этого режима»,
О санкциях высказался и Шарль Мишель, глава Европейского совета: «Наше послание режиму не может остаться непонятым: освободить всех политических заключенных; прекратить репрессии; начать инклюзивный национальный диалог».
«Мы ясно показываем, что сталинизму и государственному террору больше нет места в 21 веке», -
Ассельборн также выразил пожелание, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко "однажды предстал перед международным судом за причиненную людям боль".
Расширили свои санкционные списки США, Великобритания, Канада.
«Мы едины в том, чтобы призвать режим положить конец репрессивным действиям против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от своих обязательств в области прав человека, соблюдения демократических принципов и взаимодействия с международным сообществом», - сказано в совместном заявлении ЕС, Великобритании, Канады и США.
Тихановская поддержала. МИД негодует
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала введение санкций против режима Лукашенко.
«Сегодня весь демократический мир проявил небывалое единство. Это важный сигнал, что беларусы – не одни. Это также важный сигнал всем пособникам режима – что безнаказанности больше не существует. У Беларуси теперь много друзей по всему миру, они готовы стоять за нас, за наших студентов и правозащитников, за наших врачей и рабочих, политзаключенных и журналистов. Я уверена, совместными усилиями мы оставим режим в прошлом – чтобы приблизить будущее, в котором все наши близкие возвращаются домой и мы вместе голосуем на новых выборах», -
МИД Беларуси обвинил ЕС в раскручивании санкционной спирали. «На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры". Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, так же, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС», -
В ожидании пятого пакета
И это, похоже, еще не все. В ЕС говорят о секторальных санкциях, пока эта информация распространяется в основном от источников и в виде намеков.
«Это еще не конец истории», - сказал Маас. По его словам, дальнейшие санкции могут последовать, если будут новые провокации и нарушения прав человека.
«Мы обсудили и экономические санкции, которые намерены принять в скором времени, после саммита ЕС (24-25 июня в Брюсселе), - заявил 21 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. - Мы принимаем решение об экономических санкциях, поскольку верим, что это поможет».
По его словам, «это произойдет не автоматически, но это способ оказать давление, и экономические санкции оказывают большое давление»,
Ссылкой на источники сообщается, что готовящиеся Евросоюзом секторальные санкции охватывают семь отраслей беларуской экономики, включая торговлю удобрениями; если эти ограничительные меры будут утверждены, транзит произведенных в Беларуси удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится, передает BNS.
Главы МИД стран Евросоюза 21 июня дали согласие на секторальные санкции, об этом
По его словам, санкции затронут нефтяную и калийную промышленность, а также банковский сектор. Их должны одобрить 24-25 июня на заседании Европейского совета и официально утвердить через несколько дней,
Видимо, риски секторальных санкций довольно высоки, так как в их опережение уже есть комментарий пресс-службы «Белорусской калийной компании». Естественно, там считают, что введение санкций против них будет иметь катастрофические последствия для всех и приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых цен на продовольствие.
«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведёт к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие - вырастут цены на продовольствие во всем мире», -
Санкции ударят по белорусской экономике, режим Лукашенко — по гражданскому обществу
«Опубликованный список санкций ЕС и солидарных с ним стран, расширение списка США, безусловно, ударят по белорусской экономике. Другой вопрос, насколько это будет значимо. В списке есть государственные предприятия, которые являются важным местом обеспечения рабочих мест, а не только с точки зрения торговли с ЕС», - прокомментировал ситуацию с санкциями политический обозреватель Павлюк Быковский.
Так, по его словам, в списке есть МАЗ и БелАЗ, а МТЗ, который больше торгует с ЕС, нет. В списке также есть предприятие Белаэронавигация, которое и так, очевидно, под ограничениями после решения европейских авиакомпаний не использовать белорусское небо.
Быковский обратил внимание на неочевидные, по его мнению, вещи. В частности, в списке есть Михаил Гуцериев, российский олигарх, которого Александр Лукашенко прямо демонстрировал как своего друга и у которого есть ряд бизнес-интересов в Беларуси, связанный в частности с калийными удобрениями.
Кроме того, туда попал Алексей Олесин, который торгует нефтепродуктами, табачными изделиями, с его именем связаны нашумевшие киоски «Табакерка». В списке также жена старшего сына Лукашенко Лилия, связанная с застройщиком Минска «Данахолдинг». Через них санкциями могут быть затронуты соответствующие отрасли и предприятия.
Можно ожидать "бомбежки Воронежа"
«Сейчас мы увидели, что санкциями затронуты либо предприятия с рабочими местами, либо «кошельки Лукашенко». Если завтра ограничения будут распространяться на предприятия-поставщики валюты в бюджет, это будет более заметно для экономики. Но для правящего режима, возможно, заметно и то, что уже произошло», - отметил Быковский.
Эксперт отметил, что хотя точно неизвестно, почему эти волны санкций так отделены друг от друга, но важный момент, что Запад пытается предоставить возможность вступить в переговоры до того, как будет полностью истощена белорусская экономика. «Но будет ли она истощена с учетом союзных отношений с Россией - это вопрос», - добавил Павлюк Быковский.
Политический обозреватель говорит, что по количеству физических лиц в «черном списке» уровня 2010 года мы еще не достигли, но если говорить о предприятиях, то превысили уже все ранние санкции. При этом эксперт отмечает, что американские санкции, которые касаются «Белнефтехима» явно более для белорусской экономики.
По словам Быковского следует ожидать ответного удара в стиле «бомбежки Воронежа». «Глава МИД Владимир Макей сразу предупредил, что ответные меры будут касаться ликвидации гражданского общества. Остальные заявления о том, что Беларуси что-то не будет продавать или покупать не являются для Запада значимыми. Скорее, это значимо для ситуации внутри Беларуси. Какие-то вещи могут стать недоступными», - заключил Быковский.
Не волшебная палочка, но могут привести к переменам
«Ожидается, что на следующей неделе ЕС объявит о введении беспрецедентных по своим масштабам санкций против режима Лукашенко. Никогда еще Запад не предпринимал столь решительные меры против диктатуры - раньше все сводилось преимущественно к персональным ограничениям, носящим символический характер. Теперь же впервые речь идет о секторальных санкциях, затрагивающих ключевые отрасли экономики», -
Эксперт считает, что официальному Минску не удастся сохранить статус-кво, «потому что для этого у режима нет ресурсов».
«В краткосрочной перспективе (от недели до месяца) следует ожидать либо резкого всплеска террора, либо тактических уступок. В первом случае речь идет о классическом сценарии - “бомбить Воронеж”: Макей же предупреждал, что гражданское общество может быть ликвидировано в случае принятия новых санкций. Конечно, с учетом опыта последнего года нелегко представить, как можно существенно повысить градус террора - казалось бы, куда уж больше. Но на самом деле очень даже можно», - пояснил Ильяш.
Среди возможных сценариев он видит создание «а-ля стадиона Сантьяго» (т.е. некого импровизированного концлагеря для инакомыслящих), а также (и такой сценарий более вероятен) освобождение части политзаключенных. «Делаться это будет обязательно в связке с ограничительными мерами против западного бизнеса и продолжением репрессий в привычном ритме. Смысл прост: освобождение узников должно выглядеть не проявлением слабости, а актом доброй воли», - предположил аналитик.
В долгосрочной перспективе, считает Ильяш, (от нескольких месяцев до полутора лет) мощные западные санкции будут одним из ключевых факторов разрушения режима Лукашенко.
«Санкции - это не волшебная палочка, сами по себе они ничего изменить не могут. Это лишь фактор, который способен привести к переменам только во взаимодействии с другими элементами. Так вот в случае Беларуси условия для успешного синтеза этих элементов есть: режим находится в электоральной пропасти», - пояснил эксперт.
В качестве примера он приводит сложности со сбором подписей под “профсоюзным письмом” против санкций: «даже для пассивного большинства санкции - это проблема исключительно власти».
«Ухудшение экономической ситуации может стать толчком к мобилизации протестного электората, - добавил Игорь Ильяш. - Неспособность справиться с экономическими последствиями санкций как раз и может создать ощущение, что власть зашаталась, появился шанс на перемены и риск теперь снова оправдан. А самое главное - экономические последствия санкций будут демотивировать представителей самой власти, способствовать распаду системы изнутри».
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ЕС ввел четвертый пакет санкций, идет разговор о принятии пятого, который может включать секторальные ограничения. Политики из Евросоюза поясняют, что хотят таким...
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