Лукашенко: на реализацию цветного блицкрига были брошены огромные деньги

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 22 июн - Sputnik. Война начинается всегда внутри государства, сказал белорусский лидер в Брестской крепости, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, белорусов сегодня не понимают потомки тех, кто в 1940-х шел по белорусской земле на Москву.

Гибридная война

"Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле, как государство", – отметил Лукашенко.

После чего белорусский лидер добавил, что им не дано это понять.

"На реализацию цветного блицкрига были брошены огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны", – считает он.

Глава государства сказал, что белорусы все чаще спрашивают: придется ли воевать. При этом констатировал, что белорусская нация уже давно воюет.

"Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн. Уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат", – уверен Лукашенко.

Сценарии и роли

Лукашенко считает, что война всегда начинается изнутри государства: примером являются цветные революции.

"Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас спасать. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее", – подчеркнул он.

Глава государства предположил, что нынешнее поколение белорусов оказалось сильнее, чем в 1940-х, потому что само определяет свою судьбу.

"Мы суверенное независимое государство. Так будет и впредь", – особо отметил он.

Очумевший Запад

При этом Лукашенко посетовал на то, что "эти очумелые" требуют остановить нелегальную миграцию: тысячи людей едут из тех стран, которые Запад поставил на колени.

"Они ринулись через центральную Азию, Россию туда, на толерантный Запад. Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию, Польшу ринулись тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, наркотиков. Из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде. Задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы там что – очумели вообще?" – задал вопрос белорусский лидер.

Гибридная война

Лукашенко возмутился, что против республики развязали гибридную войну и еще хотят, чтобы их защищали, как и раньше.

По его словам, Беларусь методично информационно душат и пытаются разрушить экономику. Поэтому только безумцы могут рассчитывать, что белорусские власти будут тратить сотни миллионов на защиту геополитических интересов других стран.

Лукашенко призвал делать шаги навстречу в этом направлении, а попытки задушить республику назвал бесперспективными. При этом он заметил, что не ожидал участия в этом сговоре от Германии, поскольку их предки в войну уничтожили каждого третьего белоруса.

"Прошло 80 лет, и что – новая горячая война?" – задал белорусский лидер вопрос.

Введение санкций 22 июня он назвал символичным и напомнил, что все эти годы немцы каялись за преступления, совершенные в годы войны. Лукашенко процитировал министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который призвал к введению секторальных санкций.

"Господин Маас, вы кто: публично каявшийся немец или наследник нацистов? Ответьте публично. Хотя бы перед своим народом", – призвал он.

Глава государства заявил, что грош цена этим покаяниям на публике. Покаяния президентов Германии и Австрии в Тростенце белорусы слышали на открытии памятника. Поэтому они должны не просто каяться, а стоять на коленях перед белорусским народом.

"Вы должны сделать все, чтобы зарубцевались раны от этой войны. Вы не душить должны нас, на руках должны нас носить. Немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы. И ходили бы вы вместе с нами советскими людьми рабами, если бы они взяли верх", – напомнил Лукашенко.

Берегите Беларусь

Лукашенко призвал не убаюкивать историями о миролюбивых учениях НАТО: страны Варшавского договора дали за обещание не расширять Североатлантический альянс на восток.

"Вы как минимум лжецы, максимум – подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали", – считает белорусский лидер.

По его мнению, белорусы сделают все, чтобы оборонить свою землю. Глава государства пообещал всем жителям страны разных национальностей, что в республике защитят мирную жизнь. Он также отметил, что их нигде не ждут.

Лукашенко призвал не верить, что "выдав карту поляка, вас там примут с распростертыми объятиями".

"Некоторых приняли – еле успели домой добежать. Это ваша земля, цените ее, белорусы, берегите. Потому что она принадлежит не только нам, она принадлежит нашим детям и внукам", – заявил президент.

Очумевшие и заблудшие

"То, что коллективный Запад продолжает грезить о новом броске на восток, мировом господстве и захвате богатых ресурсов в восточной Беларуси, мы это прекрасно видим", – заверил Лукашенко.

После чего заметил, что республика и теперь не до конца оправилась от потерь, понесенных во время войны. Властям приходится сегодня сталкиваться с информационной травлей и держать экономический удар.

"Хотелось бы знать, что дальше, интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется", – предупредил он.

Белорусский лидер считает, что политики в соседних странах лгут с подачи "беглых": якобы белорусы сами просят о санкциях ради какой-то эфемерной цели.

"Очнитесь наконец, очумевшие и заблудшие", – заявил он.

По его словам, Беларуси уже много раз в истории обещали независимость, а в итоге в последнюю войну погиб каждый третий гражданин республики.

"Санкции, провокации. Так и хочется спросить: вы это специально делаете, хотите границы испытать на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем", – подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, как и 80 лет назад, регион находится на грани нового глобального конфликта.

Лукашенко обратился к народам соседних стран – полякам, литовцам, латышам и украинцам – и призвал разобраться с обезумевшими политиками. При этом напомнил, что все эти годы соседние страны мирно жили и попросил остановиться у последней черты.

"Уясните раз и навсегда: мы родную землю независимость и суверенитет никому не отдадим", – заявил он.

По мнению Лукашенко, мир не замыкается на Европе, а на планете достаточно ответственных государств и регионов.

Он также сказал, что за белорусами наблюдают погибшие в войну, и это "святое воинство" помогает республике и сегодня.

Санкции ЕС

Новые санкции Европейского союза по Беларуси вступили в силу 21 июня. Они предусматривают ограничения в отношении 78 белорусов. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства внесенным в этот список. Также физическим лицам запретят въезд или транзит территорию ЕС.

Ограничительные меры начали действовать и против восьми белорусских компаний: МАЗ, БелАЗ, "Белаэронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex, Sohra.

Новые ограничения стали следствием вынужденной посадки 23 мая самолета Ryanair "Афины – Вильнюс". Летчики приземлились в аэропорту Минска после переданного сообщения о заложенной бомбе, которое позже не подтвердилось.

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