Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался у стен Брестской цитадели

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 22 июн - Sputnik. Немцы 80 лет назад хотели пройти по нашей земле торжественным маршем, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Брестской крепости, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, 22 июня 1941 года для всех белорусов день памяти и скорби, разделившая жизнь на до и после.

"На нашу землю двинулась вооруженная безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Фашисты не щадили ни стариков, ни младенцев. Это потом, после 9 мая 45-го, немцы назовут тот июньский день раковым для своей нации", - сказал Лукашенко.

По его словам, гитлеровские убийцы хотели пройти победным маршем, как они это сделали в странах Европы. Фашисты, подчеркнул Лукашенко, даже запланировали победный парад на Красной площади в Москве.

"Но здесь, у стен брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался", - сказал белорусский президент.

"Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!" - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что, к сожалению, сегодня неизвестны имена многих защитников крепости, и мы не знаем, где они погибли и похоронены. А не так давно, в апреле, умер последний защитник цитадели Петр Котельников . Лукашенко особо подчеркнул, что в памяти народа имя Котельникова будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч других советских героев.

"Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за восемь часов. Через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала сражаться", - заключил президент.

Память героев войны участники церемонии в Брестской крепости почтили минутой молчания.