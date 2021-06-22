Лукашенко поздравил Пашиняна и его партию с победой на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах.

"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", - отметил глава белорусского государства.

Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет развиваться на благо дружбы и процветания народов двух стран.

Напомним, Никол Пашинян возглавляет партию "Гражданский договор", которая по итогам внеочередных парламентских выборов набрала большинство голосов — почти 54%. Ближайший соперник "Гражданского договора", партия "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набрала чуть более 21% голосов.

Другие политические силы не смогли преодолеть барьер в 7% для блоков и 5% для партий. Тем не менее, по армянским законам в случае победы лишь двух партий, право вхождения в парламент получает партия, которая оказалась на третьем месте по голосованию. Это блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею", набравший 5,2 % голосов.