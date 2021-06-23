Источник материала: БелТА

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 22 июня 2021 г.

Дорогие белорусы, соотечественники!

Уважаемые ветераны, гости нашей Беларуси!

22 июня 1941 года для всех белорусов - день памяти и скорби, дата, разделившая жизнь народа на до и после. То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой, жизнью и смертью. На нашу землю двинулась вооруженная безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Фашисты не щадили ни стариков, ни младенцев. Это потом, после 9 мая 1945-го, немцы назовут тот июньский день роковым для своей нации. А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршем. Они хотели пройти по нашей земле так же легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции, Греции, Польше - по всему нынешнему Европейскому союзу, прошлись торжественным маршем.

Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится - две недели, три, может, месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен белорусской брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался. Запомните на всякий случай это слово "блицкриг". Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".

К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости, не знаем, как они погибли и где похоронены. Запомните это, это вам сигнал.

Буквально несколько недель назад ушел от нас последний свидетель тех событий Петр Котельников. Но в памяти народа его имя будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч, тысяч других советских героев. Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за восемь часов. Через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала сражаться.

Дорогие друзья, страшные были времена. Огромное количество мы похоронили, а еще больше - без вести пропали. Так почтим же память героев, которые, пожертвовав собой, спасли мир, свободу и независимость, минутой молчания.

Захватчики (а против Советского Союза воевала почти вся Европа) не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и в итоге победить. Так же нас сегодня не понимают потомки тех, кто в 40-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им не дано этого понять.

На реализацию "цветного блицкрига" были брошены огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости. - Прим. БЕЛТА) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства.

Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию, которые были совершены в последние десятилетия: было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они (Запад. - Прим. БЕЛТА) потом придут нас "спасать". Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное, независимое государство, так будет впредь.

При этом эти очумелые вот там, рядом, ждут от нас помощи. Требуют остановить нелегальную миграцию: тысячи из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а поставив, начали уничтожать, ринулись через Центральную Азию, Россию туда - на толерантный Запад. Они их пригласили, и сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов.

Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку.

Боремся против этого зла как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно. Вы опоздали, господа.

Но от кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей.

80 лет назад, мне кажется, что было вот так: тепло, светло, хороший воскресный день. Люди отдыхали, молодежь хотела жить. Кто-то собирался свадьбу справить, кто-то рожал, кто-то готовился рожать детишек. И вдруг по-варварски, исподтишка в четыре утра обрушили на головы брестчан и всю Беларусь тысячи тонн металла. Это как называется?

Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила.

А ведь все 80 лет после 45-го прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, бывшему Советскому Союзу и каялись. Каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще незахороненных немцев - фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. Ладно мы. Те, кто победил в этой войне. Те, кто мучились, терзались, открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним. И что?

Вчерашняя цитата: "Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики". Читай, пусть подохнут там. То есть мы. Так и хочется спросить автора этих строк, некого Мааса, министра иностранных дел Германии: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично. Хотя бы перед своим народом.

Поэтому - не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в "Тростенце" от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы.

Вы должны не просто каяться. Вы должны еще 100 лет стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить - немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. И ходили бы вы вместе с нами, всем советским народом, рабами, если бы они взяли верх.

И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили, и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу (так называемые страны Варшавского договора) в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток. Вы как минимум лжецы, как максимум - подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня - не получится.

Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, - запомните - сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что вас там, например, с картой поляка примут с распростертыми руками. Некоторых приняли, еле успели домой добежать. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам. Они должны иметь этот клочок земли, на котором будут жить и растить своих детей.

И то, что коллективный Запад продолжает грезить о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим. Тогда, после войны, разрушенную экономику некому было восстанавливать. Мы и сегодня не оправилась от этой демографической катастрофы.

Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного "светлого будущего", которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие!

Ведь сколько в нашей истории было таких случаев, когда нам много обещали: и свободу, и независимость, и государство обещали нам создать для белорусов на кончиках штыков. И в результате что? А в результате - в последней войне каждого третьего похоронили. Сколько было искалечено? Искалечено не только физически людей, но сколько было искалечено судеб, сердец?

Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем.

Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите: как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно.

Неужели среди украинцев, литовцев, латышей, поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым на самом деле наплевать на наш белорусский народ, на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность?

Еще раз скажу тем, кто до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим! Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски.

Мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе. На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда, и мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость. Помните, белорусы, не только то, что мы говорим, но даже то, что мы думаем, они видят там, с небес, и слышат. Помните об этом. Я сегодня говорю это вам, понимая, что они нас слышат. Они должны понимать, что не зря погибли.

Это святое воинство и сегодня помогает нам беречь родную Беларусь. Помогает прежде всего примером несгибаемой стойкости, мужества и самоотверженности, проявленных в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня мы славим подвиг нашего народа, чествуем ветеранов и скорбим о погибших, склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните: эта память священна и незыблема, и пока она есть у нас, мы будем жить, жить всегда достойно, не на коленях. Так есть, так должно быть и так будет всегда!-0-



