Александр Лукашенко поздравил президента Армении с днем рождения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил армянского коллегу с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко отметил многолетний самоотверженный труд Армена Саркисяна в различных сферах - от науки и экономики до дипломатии и политики.

"В это непростое время особую ценность приобретают взаимное доверие и бескорыстная дружба, которые исторически связывают Беларусь и Армению. Уверен, что на этом прочном фундаменте мы сможем полнее реализовать потенциал белорусско-армянских отношений, расширить совместную деятельность в рамках интеграционных проектов", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также заявил о готовности максимально содействовать развитию сотрудничества между двумя государствами.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года. Окончил Ереванский государственный университет, л аспирантуру кафедры теоретической физики физфака, он кандидат физико-математических наук. В середине 1980-х преподавал в Кембриджском университете (Великобритания), затем до 1992-го – на родном физфаке ЕГУ.

Возглавлял дипмиссии своей страны в Великобритании (дважды), Евросоюзе, Бельгии, Ватикане и Люксембурге.

Президентом Армении Армен Саркисян был избран 2 марта 2018 года.