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Партнерам пора понять: на Россию и Беларусь нельзя давить – Дмитрий Мезенцев
23.06.2021 11:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Западным партнерам пора понять и уяснить: на Россию и Беларусь нельзя оказывать давление, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на открытии Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2021.
"Потенциал военно-промышленного комплекса Беларуси, союзнические отношения в Россией – гарантия того, что будем жить в мире", – подчеркнул Мезенцев.
От также отметил, что лидеры России и Беларуси демонстрируют открытость, готовность к диалогу, стратегическое партнерство, обращенное в будущее.
Госсекретарь Союзного государства напомнил, что именно советский солдат спас свою землю, а также страны Европы от порабощения и что эти уроки истории нужно усвоить.
Выставка MILEX-2021
В международной выставке MILEX-2021 принимают участие более 150 компаний и организаций из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Предполагается, что выставку посетят более тридцати зарубежных делегаций из примерно двадцати стран.
Наиболее широко на MILEX-2021 будут продемонстрированы разработки белорусских компаний и организаций оборонно-промышленного комплекса.
Российскую Федерацию на выставке представляют Рособоронэкспорт, Роскосмос, научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", концерн "Алмаз-Антей", акционерное общество "Энергия" и ряд других.
Главные цели выставки – представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.
Выставка в Минске завершится 26 июня.
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Лидеры России и Беларуси демонстрируют открытость, готовность к диалогу, стратегическое партнерство, считает госсекретарь Союзного государства.
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