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Беларусь усилит группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в ОДКБ, ЕАЭС - Хренин
23.06.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
/Будет дополнено/.-0-
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23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном...
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