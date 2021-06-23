Хренин: США причастны к попытке переворота в Беларуси

У Минска есть доказательства причастности госструктур США к попытке переворота. Об этом заявил глава Минобороны на Московской конференции по международной безопасности 23 июня, передает агентство Спутник.

По его словам, белорусские и российские спецслужбы «пресекли подготовку мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи». Хренин утверждает, что следствие вскрыло «неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур».

История «попытки переворота»

12 апреля стало известно, что белорусский политолог и литературовед Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет , где говорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

Участники дискуссионного клуба, причисленные к «заговорщикам», заявили , что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

21 апреля белорусский КГБ предъявил обвинение четверым задержанным за подготовку госпереворота с целью смены власти неконституционным путем.

Санкция части 1 статьи 357 УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.