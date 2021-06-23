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Хренин: США причастны к попытке переворота в Беларуси

23.06.2021 11:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Минска есть доказательства причастности госструктур США к попытке переворота. Об этом заявил глава Минобороны на Московской конференции по международной безопасности 23 июня, передает агентство Спутник.

По его словам, белорусские и российские спецслужбы «пресекли подготовку мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи». Хренин утверждает, что следствие вскрыло «неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур».

История «попытки переворота»

12 апреля стало известно, что белорусский политолог и литературовед Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где говорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

Участники дискуссионного клуба, причисленные к «заговорщикам», заявили, что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

21 апреля белорусский КГБ предъявил обвинение четверым задержанным за подготовку госпереворота с целью смены власти неконституционным путем. 

Санкция части 1 статьи 357 УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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У Минска есть доказательства причастности госструктур США к попытке переворота. Об этом заявил глава Минобороны на Московской конференции по международной...
 
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