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Хренин: США причастны к попытке переворота в Беларуси
23.06.2021 11:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
У Минска есть доказательства причастности госструктур США к попытке переворота. Об этом заявил глава Минобороны на Московской конференции по международной безопасности 23 июня, передает агентство Спутник.
По его словам, белорусские и российские спецслужбы «пресекли подготовку мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи». Хренин утверждает, что следствие вскрыло «неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур».
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У Минска есть доказательства причастности госструктур США к попытке переворота. Об этом заявил глава Минобороны на Московской конференции по международной...
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