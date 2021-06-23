Лукашенко и Путин примут участие в Форуме регионов Беларуси и России 1 июля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в Форуме регионов Беларуси и России 1 июля в режиме видеоконференцсвязи, сообщил вице-спикер Совета Федераций Юрий Воробьев на пленарном заседании.

"Двадцать девятого июня – 1 июля в РФ пройдет межрегиональный форум России и Белоруссии, он пройдет, к сожалению, в режиме ВКС", – сказал вице-спикер.

Он отметил, что 1 июля запланировано проведение пленарного заседания форума, в котором планируется участие президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В этом году мероприятие пройдет в Беларуси и в Московской области и будет включать в себя работу пяти секций, а также молодежный форум двух стран. Тема форума – "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".

В прошлом году Форум регионов Беларуси и России проходил в Минске. По его итогам были подписаны контракты на общую сумму более 700 миллионов долларов. Всего по итогам форума было подписано более 70 различных соглашений о сотрудничестве и контрактов.

Первое мероприятие такого формата прошло в 2014 году в Минске. Помимо белорусской столицы, где форум проходил несколько раз, мероприятие принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург.