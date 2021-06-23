Перспективы вступления Беларуси в ВТО весьма туманны – Оверчук

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Перспективы вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию в ближайшее время весьма туманны, заявил зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.

По его словам, такие выводы напрашиваются с учетом складывающейся политической ситуации.

"Сейчас идет речь о вступлении Беларуси в ВТО, но, насколько нам известно, последний год переговоры серьезно не велись, хотя процесс в рамках рабочих групп еще не завершен, с рядом стран переговоры продолжались", – отметил Оверчук.

Зампред правительства РФ добавил, что страны ЕАЭС должны больше защищать свой внутренний рынок.

В частности, участники союза уже начали обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда ЕАЭС.

"Пандемия сблизила наши страны..., а также подтолкнула к обсуждению более системных решений, нацеленных на защиту нашего общего рынка и его потребителей", – сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.

Напомним, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 года лидерами России, Казахстана и Беларуси.

Договор ЕАЭС предполагает проведение государствами-участниками объединения согласованной политики в ключевых отраслях экономики – в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.

На сегодня ЕАЭС – крупнейшее экономическое объединение в Евразии. Его полноправными членами являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Наблюдатели – Узбекистан, Куба и Молдова.

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