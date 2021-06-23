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Головченко представит конституционный законопроект в парламенте в пятницу
23.06.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Депутаты планируют принять в пятницу в первом чтении проект закона об изменении Конституции Беларуси. Представит документ в Овальном зале премьер-министр республики Роман Головченко, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Палаты представителей.
Для разработки конституционных поправок в нижней палате парламента была создана временная специальная комиссия, уточнили в пресс-службе. Туда вошли депутаты, работающие в Конституционной комиссии, которая готовит основной блок изменений в главный закон страны для принятия на республиканском референдуме.
В этот же день в Овальном зале состоится закрытие весенней парламентской сессии, а также прозвучат ответы правительства на вопросы депутатов и сенаторов.
Обсуждаться будут проблемы транспортной отрасли, строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Планируется, что с основным докладом выступит вице-премьер Анатолий Сивак.
О едином дне голосования
В случае принятия конституционных поправок выборы в местные советы депутатов, которые должны пройти не позднее 18 января следующего года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими. Причем в один день будут избираться как депутаты Палаты представителей, так и члены Совета Республики.
Напомним, что сенаторов в Беларуси выбирают депутаты местного уровня на заседаниях.
Как
В единый день голосования их полномочия еще сохраняются – они остаются до проведения первой установочной сессии. Поэтому все произойдет в одно воскресенье, констатировала Ермошина.
Основной блок поправок в Конституцию
Проект нового Основного закона будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года. Над ним сейчас работает Конституционная комиссия, в состав которой входят 36 человек.
Очередное ее заседание состоится 24 июня. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik в среду член комиссии, руководитель "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский.
"Специалисты на этот раз будут рассматривать преамбулу и первый раздел главного закона страны – "Основы конституционного строя", – рассказал Воскресенский.
В нем идет речь о правах, свободах и гарантиях граждан, основах демократии, роли политических партий и объединений, видах собственности, религии, государственных символах и языках.
Ожидается, что в целом Конституция претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию президента.
Кроме того, часть ответственности главы государства может перейти к правительству. Например, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании Совмина.
Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус. Оно станет высшим представительным органом народовластия, а выбирать его делегатов будут по такому же механизму, как депутатов парламента.
Конституционная комиссия должна подготовить все поправки к первому августа нынешнего года. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение и опубликован в средствах массовой информации.
В избирательных бюллетенях на республиканском референдуме весь блок корректировок будет обозначен в одном вопросе.
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Палата представителей в день закрытия весенней сессии 25 июня рассмотрит поправки в Конституцию в первом чтении. Нормативный акт предполагает введение единого дня...
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