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Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления - Мезенцев

23.06.2021 13:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время открытия 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы говорим об открытости, о призыве к нашим западным партнерам к диалогу, о недопустимости политического, санкционного давления на Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И такую позицию занимают национальные лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко - позицию глубокого взаимодействия, искренних отношений, товарищества, стратегического партнерства, обращенности в будущее. И особо значимо, что наши национальные лидеры не позволяют западным партнерам верить в то, что на Россию и Беларусь можно оказать давление. Не соглашаются с политикой фальсификации, переписывания истории", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Главные цели выставки - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.-0-

Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления - Мезенцев

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы говорим об открытости, о призыве к нашим западным партнерам к диалогу, о недопустимости политического, санкционного давления на Российскую Федерацию и...
 
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