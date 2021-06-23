Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления - Мезенцев

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время открытия 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 , передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы говорим об открытости, о призыве к нашим западным партнерам к диалогу, о недопустимости политического, санкционного давления на Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И такую позицию занимают национальные лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко - позицию глубокого взаимодействия, искренних отношений, товарищества, стратегического партнерства, обращенности в будущее. И особо значимо, что наши национальные лидеры не позволяют западным партнерам верить в то, что на Россию и Беларусь можно оказать давление. Не соглашаются с политикой фальсификации, переписывания истории", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Главные цели выставки - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.-0-



