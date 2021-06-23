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Беларусь рассчитывает нарастить присутствие своей продукции в пакистанской провинции Синд

23.06.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает нарастить присутствие своей продукции в пакистанской провинции Синд. Этому была посвящена поездка Посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы в столицу этого региона город Карачи - главный финансовый и торговый центр Пакистана, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Сотрудничеству в финансовой сфере была посвящена встреча белорусского посла с главой Государственного банка Пакистана Резой Бакиром, во время которой обсуждались вопросы взаимодействия с Национальным банком Беларуси и механизмы экспортной поддержки при поставках белорусских товаров в Пакистан.

Андрей Метелица посетил пакистанский орган по стандартизации и контролю качества, где обсудил с его генеральным директором Абдулом Алимом Мемоном проведение запланированных мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве в области стандартизации и информационной поддержки, в том числе активизацию двустороннего взаимодействия по вопросам соответствия сертификации белорусских предприятий пакистанским стандартам и нормам "Халяль". По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении двустороннего онлайн-мероприятия по теме требований и стандартов, предъявляемых в Пакистане для ввоза продуктов животного происхождения.

Для укрепления связей в информационной сфере посол Беларуси провел встречу с главным редактором ведущего печатного издания в Пакистане DAWN Заффаром Аббасом. Стороны обсудили вопросы обмена информацией и прямого взаимодействия с Белорусским телеграфным агентством и иными белорусскими СМИ.

На встрече с руководством выставочного агентства Ecommerce Gateway Pakistan было обсуждено взаимодействие по подготовке Национальной экспозиции Беларуси в рамках промышленной выставки IEMA в Карачи в ноябре этого года.

В контексте активизации межрегионального сотрудничества двух стран состоялась встреча Андрея Метелицы с главным министром провинции Синд Мурадом Али Шахом. Глава белорусской дипмиссии передал ему приглашение посетить с визитом регион - партнер Синда Гомельскую область.

В Карачи белорусский посол провел также серию встреч, направленных на укрепление экономического взаимодействия с пакистанской провинцией. Главной темой переговоров с руководством Федерации торгово-промышленных палат Пакистана, Управления по развитию торговли Пакистана, местных компаний, организаций по международной торговле и сотрудничеству стало взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства и образования, включая перспективы наращивания поставок белорусской продукции в Пакистан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для укрепления связей в информационной сфере посол Беларуси провел встречу с главным редактором ведущего печатного издания в Пакистане DAWN Заффаром Аббасом.
 
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