Источник материала: БT

Основные тезисы выступления А.Г. Лукашенко:

ЕС ввел экономические санкции 22 июня ночью - история их так ничему и не научила.

Запад грезит о "броске на Восток" и мировом господстве.

Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе, а суверенитет никому не отдаст.

У стен Брестской цитадели в первые часы войны сорвался нацистский блицкриг.

Белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны.

На реализацию цветного блиц-крига брошены огромные финансовые ресурсы.

Европа пытается убить Беларусь, но ждет от нее защиты геополитических интересов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главное из выступления Президента 22 июня в Брестской крепости Речь Президента у стен Брестской крепости была как никогда на злобу дня. Основные тезисы выступления А.Г. Лукашенко: ЕС ввел экономические санкции 22 июня...

Речь Президента у стен Брестской крепости была как никогда на злобу дня."Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим", — заявил Александр Лукашенко во время церемонии, посвящённой 80-летию начала ВОВ.