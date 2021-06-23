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Главное из выступления Президента 22 июня в Брестской крепости

23.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Речь Президента у стен Брестской крепости была как никогда на злобу дня.


Основные тезисы выступления А.Г. Лукашенко: 


  • ЕС ввел экономические санкции 22 июня ночью - история их так ничему и не научила.
  • Запад грезит о "броске на Восток" и мировом господстве.
  • Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе, а суверенитет никому не отдаст.
  • У стен Брестской цитадели в первые часы войны сорвался нацистский блицкриг.
  • Белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны.
  • На реализацию цветного блиц-крига брошены огромные финансовые ресурсы. 
  • Европа пытается убить Беларусь, но ждет от нее защиты геополитических интересов.


"Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим", — заявил Александр Лукашенко во время церемонии, посвящённой 80-летию начала ВОВ.



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Речь Президента у стен Брестской крепости была как никогда на злобу дня. Основные тезисы выступления А.Г. Лукашенко:  ЕС ввел экономические санкции 22 июня...
 
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