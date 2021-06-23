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Главное из выступления Президента 22 июня в Брестской крепости
23.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРечь Президента у стен Брестской крепости была как никогда на злобу дня.
Основные тезисы выступления А.Г. Лукашенко:
"Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим", — заявил Александр Лукашенко во время церемонии, посвящённой 80-летию начала ВОВ.
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