ООН, ОБСЕ стали заложниками государств-спонсоров - Хренин

Источник материала: БелТА

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ООН, ОБСЕ и некоторые другие международные структуры стали заложниками финансирующих их государств-спонсоров. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фактически дискредитированы международные институты безопасности, - сказал Виктор Хренин. - Причем критика в их адрес за пассивную позицию и нежелание решать животрепещущие международные проблемы вполне обоснованна. К пагубным последствиям привело желание сохранить бюджеты своих структур в период пандемии. ООН, ОБСЕ и другие организации стали заложниками государств-доноров и фактически вынуждены учитывать их политизированную повестку. В такой ситуации ни о какой поддержке небольшим национальным государствам в сохранении своей независимости и территориальной целостности речи не идет".

Министр констатировал: разрушена архитектура международных договоров в области обеспечения безопасности и контроля над вооружениями. "Такие важнейшие договоры, как Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, химконвенция, просто перестали существовать, ибо их положения сознательно игнорируются и нарушаются с молчаливого отсутствия реакции со стороны международных организаций, - указал он. - Исключением является только Договор СНВ-3, так как он непосредственно связан с угрозой ядерного уничтожения планеты".

Виктор Хренин подчеркнул, что в условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения. "Возобновились работы в области биологии и генной инженерии, - отметил он. - Два года назад на пекинском форуме мы указывали на опасность, исходящую от биологических лабораторий в странах постсоветского пространства. В них сейчас заправляют делами представители Пентагона. Но нас не хотели услышать. Надеемся, что пандемия COVID-19, источник которой не может назвать до сих пор даже Всемирная организация здравоохранения, заставит международную общественность осознать всю угрозу разработки и применения оружия массового уничтожения".

В форуме участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций - СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.-0-