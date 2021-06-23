Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом - Хренин

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23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"На предыдущей московской конференции мы высказывали свое мнение о глубинных причинах концепции Европы разных скоростей, формирования германо-французского и англо-американского векторов европейской политики, - напомнил Виктор Хренин. - Как мы и прогнозировали, отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников. Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом, в качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяя зону оккупации, она стремительно милитаризируется, строится военная база в Польше, под видом защиты Прибалтики танковые батальоны Вооруженных Сил США бесконечно ротируются в десятке километров от границы Беларуси. Украина зовет к себе британские войска. При этом мы становимся свидетелями того, как войска и силы третьих стран осваивают театр вероятных будущих военных действий у наших границ. Растут военные бюджеты, форсированными темпами закупается ударное наступательное вооружение".

"Одновременно с этим мы наблюдаем очередные попытки трансформировать американский оккупационный режим в Европе. Именно так, по нашему мнению, следует называть размещение после Второй мировой войны американских войск на территории Германии и Италии. Ведь они продолжают оставаться в Европе с момента решения Ялтинской конференции 1945 года о делении территории побежденных стран гитлеровской коалиции на зоны оккупации", - указал министр.

Виктор Хренин констатировал, что мир приучают к мысли о неизбежности войны. "Сегодня все чаще в средствах массовой информации публикуются прогнозы эскалации обстановки и результаты моделирования возможных мировых действий мировых держав на различных театрах военных действий, - отметил он. - Народы свыкаются с мыслью, что военное столкновение - это нормальный порядок течения событий, так называемая нормальная нормальность. И одновременно с этим под будущие военные столкновения разрабатываются новые стратегические установки, формы и методы ведения войны. Примером тому - разработанная Пентагоном концепция глобальных интегрированных многосферных операций, в ее развитие уже пишутся соответствующие уставные документы, реализуются программы строительства Вооруженных Сил".

В форуме участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций - СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.-0-