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Секторальные санкции против Беларуси начнут действовать 24 июня - ТВ
23.06.2021 15:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Представители Евросоюза в среду согласовали экономические санкции против белорусских властей, сообщил телеканал Euronews.
"Послы ЕС только что одобрили секторальные санкции в отношении финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов Беларуси", – написала в Twitter журналист Euronews Эфи Коутсокоста.
По словам политического обозревателя канала, европейские секторальные экономические санкции начнут действовать в четверг 24 июня.
Новые санкции против Минска
ЕС вводит
Пассажирский лайнер следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но после сообщения от белорусских властей о получении угрозы взрыва самолета был вынужден совершить посадку. После проверки документов в аэропорте белорусской столицы задержали белорусского гражданина
В начале текущей недели министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили готовящийся пакет санкций против белорусских властей. В четверг санкции будут обсуждаться на заседании Европейского Совета.
Европейские власти на этой неделе включили в белорусский санкционный список 78 физических лиц и восемь организаций. Теперь под ограничительные меры в совокупности попали 166 физлиц и 15 организаций из Беларуси.
В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц. Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.
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