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Секторальные санкции против Беларуси начнут действовать 24 июня - ТВ

23.06.2021 15:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Представители Евросоюза в среду согласовали экономические санкции против белорусских властей, сообщил телеканал Euronews.

"Послы ЕС только что одобрили секторальные санкции в отношении финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов Беларуси", – написала в Twitter журналист Euronews Эфи Коутсокоста.

По словам политического обозревателя канала, европейские секторальные экономические санкции начнут действовать в четверг 24 июня.

Новые санкции против Минска

ЕС вводит санкции против целых секторов белорусской экономики после инцидента с приземлением в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Пассажирский лайнер следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но после сообщения от белорусских властей о получении угрозы взрыва самолета был вынужден совершить посадку. После проверки документов в аэропорте белорусской столицы задержали белорусского гражданина Романа Протасевича и гражданку РФ Софию Сапегу.

В начале текущей недели министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили готовящийся пакет санкций против белорусских властей. В четверг санкции будут обсуждаться на заседании Европейского Совета.

Европейские власти на этой неделе включили в белорусский санкционный список 78 физических лиц и восемь организаций. Теперь под ограничительные меры в совокупности попали 166 физлиц и 15 организаций из Беларуси.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц. Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

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Теги: Минск
 
 
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Очередной пакет рестрикций в отношении белорусских властей вызвана инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair, который был вынужден сесть в аэропорту белорусской...
 
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