|
ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси, которые могут вступить в силу с 24 июня
23.06.2021 16:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Послы Евросоюза согласовали экономические секторальные санкции в отношении Беларуси. Вечером 24 июня они уже могут быть официально опубликованы. Об этом
Как написал корреспондент, послы дали «зеленый свет» секторальным санкциям против Беларуси. В ближайшее время начинается «письменная процедура», которая закончится завтра во второй половине дня. Следовательно, завтра вечером пакет санкций может быть официально опубликован в журнале ЕС.
По информации издания 15min.lt, секторальные санкции
ТАСС со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати от источников в ЕС
Напомним, 21 июня главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послы Евросоюза согласовали экономические секторальные санкции в отношении Беларуси. Вечером 24 июня они уже могут быть официально опубликованы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)