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ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси, которые могут вступить в силу с 24 июня

23.06.2021 16:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Послы Евросоюза согласовали экономические секторальные санкции в отношении Беларуси. Вечером 24 июня они уже могут быть официально опубликованы. Об этом сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Как написал корреспондент, послы дали «зеленый свет» секторальным санкциям против Беларуси. В ближайшее время начинается «письменная процедура», которая закончится завтра во второй половине дня. Следовательно, завтра вечером пакет санкций может быть официально опубликован в журнале ЕС.

По информации издания 15min.lt, секторальные санкции могут коснуться транспортировки некоторых видов беларусских удобрений через Клайпедский порт. Рикард Йозвяк писал, что представители ЕС договорились о введении санкций против Беларуси по трем направлениям: калий, нефть и банковская сфера.

ТАСС со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати от источников в ЕС заявлял, что помимо этого ограничения будут введены и в финансовом секторе: введут запрет на выдачу новых кредитов, торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, а также затронет сферу телекоммуникаций и табачного производства, экспорт оружия.

Напомним, 21 июня главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза согласоваличетвертый пакет санкций против действующего белорусского режима. Под ограничения попали 86 физических и юридических лиц.

Среди них Михаил Гуцериев, который «подарил» Александру Лукашенко«Майбах», экс-госслужащий Алексей Олексин, занимающийся оптовой торговлей нефтепродуктов, сигаретами и владеющий «МТБанком», и еще трое известных белорусских бизнесменов.

 
 
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Послы Евросоюза согласовали экономические секторальные санкции в отношении Беларуси. Вечером 24 июня они уже могут быть официально опубликованы.
 
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Секторальные санкции против Беларуси начнут действовать 24 июня - ТВ
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