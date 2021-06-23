Источник материала: БT

"Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что вас там примут с распростертыми руками. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле Принимая участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости Глава государства подчеркнул: "Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто...

Принимая участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости Глава государства подчеркнул:Читайте также: