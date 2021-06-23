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Президент: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле
23.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПринимая участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости Глава государства подчеркнул:
"Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что вас там примут с распростертыми руками. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам".
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Президент: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле
Принимая участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости Глава государства подчеркнул: "Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто...
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