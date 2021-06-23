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РФ солидарна с Беларусью в неприятии новых санкций Запада против республики
23.06.2021 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Так называемый четвертый санкционный пакет против Беларуси является вмешательством ЕС во внутренние дела государства. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Цель ограничительных мер, которые вводятся против суверенного государства, - намеренно снизить уровень жизни простых граждан, отметила она.
"Про права человека здесь нечего говорить, здесь нет не то чтобы заботы, а нет понимания истинных прав человека", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД России назвала
"ЕС творит беззаконие. Так не пойдет. Подменяя верховенство права на некие правила, они обесценили собственные претензии на роль блюстителя права", - сказала она.
Россия солидарна с Беларусью
При этом Захарова подчеркнула, что Россия солидарна с Беларусью в категорическом неприятии ограничительных мер ЕС.
"Действительно, как отмечается в
Она отметила, что Евросоюз пытается разговаривать с позиции силы без следствия и суда.
"Это, наверное, тот самый миропорядок, основанный на правилах, которые нам предлагаются западным сообществом взамен на международно-правовую конструкцию", - считает Захарова. По ее мнению, данные правила "непонятно кем прописаны, непонятно на кого распространяются и непонятно, когда будут изменены".
Последует
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Новые санкции Европейского союза по Беларуси вступили в силу 21 июня. Они предусматривают ограничения в отношении 78 белорусов и 8 юрлиц республики.
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