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РФ солидарна с Беларусью в неприятии новых санкций Запада против республики

23.06.2021 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Так называемый четвертый санкционный пакет против Беларуси является вмешательством ЕС во внутренние дела государства. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цель ограничительных мер, которые вводятся против суверенного государства, - намеренно снизить уровень жизни простых граждан, отметила она.

"Про права человека здесь нечего говорить, здесь нет не то чтобы заботы, а нет понимания истинных прав человека", - сказала Захарова.

>> Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – видео

Официальный представитель МИД России назвала санкции Евросоюза в отношении Беларуси "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

"ЕС творит беззаконие. Так не пойдет. Подменяя верховенство права на некие правила, они обесценили собственные претензии на роль блюстителя права", - сказала она.

Россия солидарна с Беларусью

При этом Захарова подчеркнула, что Россия солидарна с Беларусью в категорическом неприятии ограничительных мер ЕС. 

"Действительно, как отмечается в комментарии министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны", - заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она отметила, что Евросоюз пытается разговаривать с позиции силы без следствия и суда.

"Это, наверное, тот самый миропорядок, основанный на правилах, которые нам предлагаются западным сообществом взамен на международно-правовую конструкцию", - считает Захарова. По ее мнению, данные правила "непонятно кем прописаны, непонятно на кого распространяются и непонятно, когда будут изменены".

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Новые санкции Европейского союза по Беларуси вступили в силу 21 июня. Они предусматривают ограничения в отношении 78 белорусов и 8 юрлиц республики.
 
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