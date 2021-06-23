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МИД РФ: Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением
23.06.2021 17:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед
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23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением со стороны...
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