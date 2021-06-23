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Минск хочет пересмотреть понятия «противник» и «источник угрозы» в союзных документах

23.06.2021 17:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь предлагает России пересмотреть в интеграционных военных доктринальных документах понятия «противник» и «источник угрозы». Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренинпередает РИА Новости.

Сегодня Виктор Хренин выступил на пленарном заседании в рамках Московской конференции по международной безопасности. В своей речи он коснулся военных аспектов интеграции Беларуси и России и отметил, что страны продолжат вести единую военную политику.

«В ее (прим. – военной политики) рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие «противник» и «источник угрозы», ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам», - заявил Хренин.

Министр обороны сказал, что Беларусь планирует активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.

Напомним, Бедарусь и Россия уже согласовали все интеграционные карты кроме одной - по экономической интеграции. Российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов говорил, что страны являются союзниками, поэтому Москва не бросит Минск «до самых критических обстоятельств», что он понимает под этим понятием – не уточнил. Эксперт же считает, что российская помощь Беларуси обусловлена продвижением переговоров об углублении белорусско-российской интеграции.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь предлагает России пересмотреть в интеграционных военных доктринальных документах понятия «противник» и «источник угрозы».
 
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