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Минск хочет пересмотреть понятия «противник» и «источник угрозы» в союзных документах
23.06.2021 17:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь предлагает России пересмотреть в интеграционных военных доктринальных документах понятия «противник» и «источник угрозы». Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин,
Сегодня Виктор Хренин
«В ее (прим. – военной политики) рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие «противник» и «источник угрозы», ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам», - заявил Хренин.
Министр обороны сказал, что Беларусь планирует активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.
Напомним, Бедарусь и Россия уже
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Беларусь предлагает России пересмотреть в интеграционных военных доктринальных документах понятия «противник» и «источник угрозы».
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