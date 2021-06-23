Минск хочет пересмотреть понятия «противник» и «источник угрозы» в союзных документах

Беларусь предлагает России пересмотреть в интеграционных военных доктринальных документах понятия «противник» и «источник угрозы». Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, передает РИА Новости.

Сегодня Виктор Хренин выступил на пленарном заседании в рамках Московской конференции по международной безопасности. В своей речи он коснулся военных аспектов интеграции Беларуси и России и отметил, что страны продолжат вести единую военную политику.

«В ее (прим. – военной политики) рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие «противник» и «источник угрозы», ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам», - заявил Хренин.

Министр обороны сказал, что Беларусь планирует активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.