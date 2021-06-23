А. Лукашенко о санкциях ЕС: История их ничему так и не научила

Источник материала: БT

Родную землю и суверенитет никому не отдадим! Об этом заявил Президент во время церемонии, которая накануне состоялась у стен Брестской крепости. Беларусь всегда придерживалась политики мира и добрососедства. Была надежным щитом для Европы от незаконной миграции и наркотрафика. На что рассчитывают наши соседи, вводя санкции против людей и предприятий? Причем именно накануне такой даты. Ответ прозвучал прямо у стен форпоста мужества и стойкости народа: "История их ничему не учит". И очень важно, что эту речь Президента и белорусы, и весь мир услышали именно 22 июня именно в Брестской крепости.

Церемония в Брестской крепости стала кульминацией памятных мероприятий, которые прошли по всей стране. 80 лет назад этот день стал страшным рубежом между жизнью и смертью. Гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршем. Так же легко и быстро, как по странам Европы. Но у стен героической цитадели буквально в первые часы нацистский блицкриг сорвался. Помним уроки прошлого, живем на своей земле и готовы всеми возможными средствами ее защищать.





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