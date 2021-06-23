А. Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости-герое

Источник материала: БT

Родную землю и суверенитет никому не отдадим! Как никогда актуально звучали слова нашего Президента, с которыми Александр Лукашенко обратился накануне не только к народу, но и всему миру. 22 июня 1941-го. Для всех белорусов эта дата разделила жизнь на до и после. Символично, что именно 22 июня у стен Брестской крепости много говорили об уроках прошлого, о настоящем и будущем, о своей земле и о готовности ее защищать всеми возможными средствами. Страшно только подумать, но потомки тех, кто в кровопролитные 40-ые сжигали все на своем пути, зверски уничтожали людей, сегодня устраивают беспрецедентную травлю Беларуси. Причем, не скрывая своих намерений, дерзко, демонстративно вводят санкции именно в этот памятный и значимый для всех день. Но за нами правда - скажет Президент. Митинг-реквием у Брестской цитадели в честь героев - это кульминация памятных мероприятий, которые прошли по всей стране. Наша память - самое малое, чем мы можем отблагодарить поколение, которое подарило нам нас. Вероника Бута о главном вечера на священной земле.

Просто не верится. 80 лет назад здесь рвались снаряды, умирали сыновья, матери проливали слезы. Такая тонкая грань между трагизмом и героизмом.

Рано взрослеют дети войны

Рано взрослеют дети войны. Увы, события тех дней стереть из памяти просто невозможно.

Напуганная девочка Тая скиталась одна, пряталась, но осталась жива! Ей еще не было 13, когда она приняла, возможно, первое свое взрослое решение - уйти в партизаны.

Вере Васильевне в ночь на 22 июня было 17 лет 2 месяца и 2 дня. Сама вызвалась работать медсестрой.

День, разделивший жизнь на до и после. День между жизнью и смертью. День памяти и скорби. По всей стране накануне вспоминали уроки прошлого. Живых защитников Брестской крепости уже не осталось. Буквально несколько недель до этой памятной даты не дожил последний из них - Петр Котельников. Президент, конечно, вспомнит о нем, о его боевых товарищах, о тысячах героев, которые до последнего стояли за страну, за жизнь, за мир! Память о каждом останется в сердцах поколений.

У стен Брестской крепости накануне вечером много говорили о настоящем и будущем. Слова Александра Лукашенко с четким посылом: родную землю и суверенитет никому не отдадим! Пожалуй, главное и самое дорогое, что хотелось услышать здесь, на этой священной земле именно 22 июня! Слушают Президента стоя, будто солдаты 1941-го, готовые защищать свою страну до последнего.

А. Лукашенко: Беларусь - суверенное, независимое государство, так будет и впредь

Глава государства во время выступления коснулся деятельности НАТО, отметив, что не надо убаюкивать Беларусь историями об оборонительных учениях и миролюбии альянса. "Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после Победы подарив вам Восточную Европу (так называемые страны Варшавского договора) в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток. Вы как минимум лжецы, как максимум - подлецы. Вы все время врали, обманывали, а сегодня не получится", - заявил Александр Лукашенко.

Президент о последних санкциях ЕС

По-человечески, увы, не получается. Последний год, мягко говоря, был непростым. Война гибридная во всех ее проявлениях. Огромные деньги брошены в цветную революцию, на информационное давление. На очереди - экономика. Страшнее, пожалуй, не сам факт давления, а страшный символизм: санкции против наших людей и предприятий вводят 22 июня.

Мы всегда были надежным щитом для Европы от незаконной миграции, от наркотрафика. Этого ждут от нас и сейчас. Не парадокс ли? Это совсем не тот случай, когда нас пинают, унижают, а мы будем подставлять другую щеку.

Президент: Европа пытается разрушить Беларусь, но ждет от нее защиты геополитических интересов

"Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу, - отметил Александр Лукашенко. - Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку".







В первых рядах те, у кого раны на сердце, о которых говорит Президент, вряд ли за 80 лет зарубцевались. Рядом с ними и те, кто из руин восстанавливал страну. Те, чья ответственность сберечь то, что досталось нам в наследие. Беларусь делала и впредь будет делать все ради спокойной жизни в регионе.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что регион, как и 80 лет назад, находится на грани глобального конфликта. "Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно", - призвал белорусский лидер.

Вечер памяти и единства

Уже на закате митинг-реквием в честь героев. Это кульминация памятных мероприятий, которые прошли накануне по всей стране. Вечер памяти и вечер единства. Эти мотивы от "Хора Турецкого" сидя слушать совесть не позволяет.

У стен цитадели знакомые мелодии, на которых выросло не одно послевоенное поколение.

Уроки прошлого

История не терпит сослагательного наклонения. Наверное, нет большого смысла задумываться, могло ли быть иначе тогда, в 1941. Больше смысла в том, чтобы правильно усвоить уроки прошлого.

Ни годы, ни смена поколений не смогут заслонить героизм и мужество защитников Брестской крепости. Пример стойкости, который вдохновляет и вместе с тем который повторять вовсе не хочется. От ошибок будущего убережет память о событиях прошлого. Каким будет наше завтра - решить нам.





Читайте также:





