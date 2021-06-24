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Лукашенко: сотрудничество с Мальтийским орденом имеет особое значение для Беларуси

24.06.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Марко Луццаго с Днем Святого Иоанна Крестителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что сотрудничество с орденом имеет особое значение для Беларуси: "Мальтийский орден более чем 900 лет остается настоящим проводником идеалов мира, согласия и любви, о чем свидетельствуют небезразличная позиция и бескорыстная помощь нашей стране".

В этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений. "Единство взглядов позволило нам уже четверть века эффективно поддерживать друг друга на международных площадках, вместе содействовать инициативам по наиважнейшим вопросам современности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь разделяет ценности, на которых основан Мальтийский орден. "Сейчас мы отстаиваем именно справедливость по отношению к нашей стране, призываем к рассудительности зарубежных партнеров, подчеркиваем значимость воздержания от эмоциональных поспешных деклараций и необдуманных действий, поддерживаем силу духа для того, чтобы остаться верными своему народу и тому пути, который он выбрал", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что сотрудничество с орденом имеет особое значение для Беларуси: "Мальтийский орден более чем 900 лет остается настоящим проводником...
 
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