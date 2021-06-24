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Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем
24.06.2021 09:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
Посещая Свислочский район, глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. "Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.
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Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это...
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