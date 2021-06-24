Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем

Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Посещая Свислочский район, глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. "Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.

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