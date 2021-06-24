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Лукашенко посещает Свислочский район, в центре внимания - стратегия развития Гродненской области
24.06.2021 09:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства посетит Свислочский район, которому присвоен статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. В мартовском постановлении правительства есть план развития подобных регионов. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, формирования социальной инфраструктуры. На примере Свислочского района как раз и будет обсуждаться развитие таких территорий и Гродненской области в целом.
Планируется, что Александр Лукашенко посетит молочнотоварную ферму "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман" и транспортно-логистический центр "Сильва Лоджистик БиУай", ориентированный на обслуживание железнодорожных грузопотоков. После чего в Свислочи состоится совещание о перспективах развития Гродненской области, на которое, помимо руководителей государственных органов и региона, приглашены председатели местных райисполкомов.-0-
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Планируется, что Александр Лукашенко посетит молочнотоварную ферму "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман" и транспортно-логистический центр "Сильва Лоджистик...
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