Лукашенко посещает Свислочский район, в центре внимания - стратегия развития Гродненской области

Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетит Свислочский район, которому присвоен статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. В мартовском постановлении правительства есть план развития подобных регионов. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, формирования социальной инфраструктуры. На примере Свислочского района как раз и будет обсуждаться развитие таких территорий и Гродненской области в целом.

Планируется, что Александр Лукашенко посетит молочнотоварную ферму "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман" и транспортно-логистический центр "Сильва Лоджистик БиУай", ориентированный на обслуживание железнодорожных грузопотоков. После чего в Свислочи состоится совещание о перспективах развития Гродненской области, на которое, помимо руководителей государственных органов и региона, приглашены председатели местных райисполкомов.-0-