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Патрушев о Беларуси: Запад перешел все красные линии
24.06.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. В попытке подрыва позиций белорусских властей Запад перешел все красные линии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в четверг на IX Московской конференции по международной безопасности, Патрушев отметил, что в Беларуси был сорван сценарий "цветной революции".
"Причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников", - сказал он и добавил, что имеет в виду "готовившееся американскими гражданами покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко".
Неонацисты нейтрализованы
По словам секретаря Совбеза РФ, внешние силы для насильственной смены власти сделали в 2014 году ставку на неонацистов и теперь те диктуют свою волю властям и периодически "предпринимают вылазки в соседние государства".
"Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Беларуси", - сказал Патрушев.
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Западные страны пытались продвинуть на правящие позиции собственных ставленников, подчеркнул секретарь Совбеза России.
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