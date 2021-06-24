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Конституционную реформу Беларуси обсуждали на диалоговой площадке в Бресте

24.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Совершенствование Конституции Беларуси студенты и преподаватели обсуждали в стенах Брестского университета имени Пушкина. Повышенный интерес к Основному закону связан с объективной необходимостью его корректировки. Такое мнение во время расширенного заседания Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей высказала депутат Светлана Любецкая. Заседание прошло в формате диалоговой площадки. Обсудили различные аспекты, которые затронут избирательную систему, устройство правительства, компетенции парламента и других органов госуправления, вопросы местного управления и самоуправления.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Обсуждение вопросов корректировки Основного закона сегодня и выявило основные тенденции в том, что волнует наших ребят. Конечно, их волнует их будущее. Те вопросы, которые сегодня ставились и по конституционной реформе, говорят о том, что ответственность ребят уже сегодня на таком уровне, когда они думают не только в отношении себя лично или какого-то узкого круга вопросов.

Сегодня в Минске состоится очередное заседание Конституционной комиссии. Рассмотрены будут вопросы изменения преамбулы главного закона Беларуси и основ конституционного строя, а также вопросы, касающиеся реформирования судебной системы.


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Теги: Минск
 
 
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Совершенствование Конституции Беларуси студенты и преподаватели обсуждали в стенах Брестского университета имени Пушкина. Повышенный интерес к Основному закону...
 
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