Конституционную реформу Беларуси обсуждали на диалоговой площадке в Бресте

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Совершенствование Конституции Беларуси студенты и преподаватели обсуждали в стенах Брестского университета имени Пушкина. Повышенный интерес к Основному закону связан с объективной необходимостью его корректировки. Такое мнение во время расширенного заседания Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей высказала депутат Светлана Любецкая. Заседание прошло в формате диалоговой площадки. Обсудили различные аспекты, которые затронут избирательную систему, устройство правительства, компетенции парламента и других органов госуправления, вопросы местного управления и самоуправления.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Обсуждение вопросов корректировки Основного закона сегодня и выявило основные тенденции в том, что волнует наших ребят. Конечно, их волнует их будущее. Те вопросы, которые сегодня ставились и по конституционной реформе, говорят о том, что ответственность ребят уже сегодня на таком уровне, когда они думают не только в отношении себя лично или какого-то узкого круга вопросов.

Сегодня в Минске состоится очередное заседание Конституционной комиссии. Рассмотрены будут вопросы изменения преамбулы главного закона Беларуси и основ конституционного строя, а также вопросы, касающиеся реформирования судебной системы.





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