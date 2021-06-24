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Лукашенко обещал "Кроноспану" поддержку в строительстве мебельной фабрики

24.06.2021 10:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещал "Кроноспану" поддержку в строительстве мебельной фабрики. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения транспортно-логистического центра "Сильва Лоджистик БиУай" в Свислочском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Логистический центр принадлежит компании "Кроноспан ОСБ", которая занимается в Беларуси деревообработкой. Свою продукцию она поставляет как на внутренний рынок, так и на внешний. Но, считает глава государства, отработанную древесину, по сути, полуфабрикат, компания могла бы использовать и сама, например производить мебель. Но для этого ей надо построить фабрику. "Чем больше будет добавленная стоимость в Беларуси, тем больше мы будем поддерживать вас", - заверил Александр Лукашенко.

"В общем, выбирай место, скажи губернатору, хочешь - помощнику (помощнику Президента - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву. - Прим. БЕЛТА), они доложат, в каком месте ты будешь делать фабрику. Беру под контроль, и поможем тебе во всем. Оборудование сам закупишь, а сырья у тебя хватает", - сказал Александр Лукашенко.

Также Президент обещал поддержать и другие инвестиционные проекты предприятия.

В 2010 году компания "Кроноспан" подписала инвестиционное соглашение с правительством Беларуси, в соответствии с которым с 2012-го по 2016 год построены пять крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, ламинированных ДСП, МДФ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий.

С 2010-го по 2016 год общий объем иностранных инвестиций компании "Кроноспан" составил более 919 млн евро, созданы 1017 рабочих мест со средней зарплатой более $650 в эквиваленте.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Чем больше будет добавленная стоимость в Беларуси, тем больше мы будем поддерживать вас", - заверил Александр Лукашенко.
 
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