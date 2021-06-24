ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь не получала от стран ЕС ответы на запросы о выдаче Тихановской, Цепкало и Латушко - генпрокурор

24.06.2021 10:53 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь пока не получала от стран ЕС официальные ответы на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко, заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое - официальных ответов мы пока не получили, насколько я информирован. Второе - принцип взаимности, он был, есть и будет в международных отношениях, здесь ничего нового. Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Соответственно, если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать", - сказал Андрей Швед.

Что касается конкретных сроков выдачи граждан, в данном случае они не определены, отметил генпрокурор. "Если есть договорно-правовая база, то в некоторых международных договорах это определено. Но, как правило, это регламентируется внутренним законодательством той страны, где идут процедуры исполнения поручения об оказании правовой помощи, если это не установлено самими международным договором", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Соответственно, если мы видим, что партнеры наши не идут...
 
Новости дня
Новости политики
 
Дзермант: Европа вновь стала на путь экспансии на Восток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by