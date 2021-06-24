Беларусь не получала от стран ЕС ответы на запросы о выдаче Тихановской, Цепкало и Латушко - генпрокурор

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь пока не получала от стран ЕС официальные ответы на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко, заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое - официальных ответов мы пока не получили, насколько я информирован. Второе - принцип взаимности, он был, есть и будет в международных отношениях, здесь ничего нового. Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Соответственно, если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать", - сказал Андрей Швед.

Что касается конкретных сроков выдачи граждан, в данном случае они не определены, отметил генпрокурор. "Если есть договорно-правовая база, то в некоторых международных договорах это определено. Но, как правило, это регламентируется внутренним законодательством той страны, где идут процедуры исполнения поручения об оказании правовой помощи, если это не установлено самими международным договором", - сказал он.-0-