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Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны

24.06.2021 10:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня молочно-товарную ферму "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман", поручил запретить вывоз семян рапса из страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Внимание Президента обратили на высокую маржинальность производства рапсового масла. Но, считают производители, в этой сфере есть некоторые проблемные моменты, касающиеся ценовой политики.

"Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семена рапса", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях - это преступление.

Кроме того, в этой сфере очень развито недобросовестное посредничество и государство теряет большие деньги, заметил Президент.-0-

 
 
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По словам Президента, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях - это...
 
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