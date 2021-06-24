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"Порядок наведем здесь" - Лукашенко незапланированно посетил в Свислочи сельхозтехнику и хлебопекарню

24.06.2021 11:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время поездки в Свислочский район незапланированно посетил местную сельхозтехнику и хлебопекарню, передает корреспондент БЕЛТА.

Как оказалось, территория Свислочской сельхозтехники находится в бесхозном состоянии, здания не используются по назначению, захламлены или пустуют. Президент поручил местным властям срочно определиться, что они собираются делать с этой территорией в 26 га, какие строения будут использовать, какие сносить.

"При всем вашем бардаке это хорошие здания для мастерских. Их просто надо в порядок привести, - отметил Президент. - К новому году здесь должен быть наведен порядок. Имейте в виду, что за мной не заржавеет, я приеду перед тем, как снег выпадет, и мы посмотрим".

Также Александр Лукашенко решил посетить местную хлебопекарню. Он ознакомился с производством и кратко пообщался с коллективом. Предприятие тоже нуждается в ремонте и модернизации. "Порядок наведем здесь. Если что-то и надо доделать, то это небольшие деньги", - сказал глава государства.-0-

 
 
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"При всем вашем бардаке это хорошие здания для мастерских. Их просто надо в порядок привести, - отметил Президент. - К новому году здесь должен быть наведен порядок....
 
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