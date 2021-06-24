НАТО мерещатся агрессивные действия России - Лавров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. НАТО мерещатся агрессивные действия России, при всем этом Москва готова к диалогу, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что Североатлантический альянс не хочет общаться "по линии военных".

"Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства на Московской международной конференции по безопасности.

Он добавил, что НАТО вообще не хочет общаться с Москвой по линии военных.

"Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет", - отметил министр.

"НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - подчеркнул глава МИД России.

При этом он отметил, что Москва хотела бы диалога с США по линии информационной и кибербезопасности, как и было договорено ранее.

"Рассчитываем, конечно, что продолжится наше сотрудничество по информационной безопасности по двусторонним каналам, в том числе хотели бы видеть продуктивный диалог по проблематике кибербезопасности с американской стороной, как это обсуждалось на женевском саммите", - сказал Лавров.

Реакция НАТО на выход из ДОН

Дипломат отметил, что Москву поразила реакция НАТО на выход России из Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее страны-участницы альянса выразили сожаление о выходе РФ из ДОН. В НАТО отметили, что договор способствует взаимному доверию, стабильности и безопасности в регионе.

"Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса", - добавил министр.

Лавров отметил, что после выхода США из договора участие РФ в нем "полностью утратило смысл". Москва попросту была поставлена в неравное положение с Вашингтоном в плане военной прозрачности.

Предложения РФ по стратегической стабильности

При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Москву удивило отсутствие реакции стран НАТО на предложения президента России по стратегической стабильности.

По словам Сергея Лаврова, в этой области складывается "крайне тревожная ситуация".

"Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран-членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении - как ядерных, так и неядерных", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия в любом случае будет обеспечивать безопасность по этой линии как со своей стороны, так и со стороны своих союзников.

Уравнение безопасности

Главной задачей дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам главы МИД РФ, должно стать новое уравнение безопасности.

При этом Лавров привел хороший пример, как новая американская администрация согласилась с предложением РФ и продлила Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет без выставления условий.

"Благодаря такому шагу появилась основа для возобновления комплексного диалога с Вашингтоном о будущем контроля над вооружениями и поддержании стратегической стабильности", - отметил министр.

Лавров также указал, что об этом говорится и в совместном заявлении президентов России и США по итогам встречи в Женеве.

Встреча "пятерки" СБ ООН

Москва также рассчитывает на проведение встречи "пятерки" СБ ООН, заявил глава МИД.

Потому что постоянные члены Совета безопасности ООН несут "особую ответственность за диалог по созданию обновленной архитектуры международной безопасности".

"Именно этим руководствовался президент Путин, когда предложил провести саммит большой "пятерки", где можно было бы переподтвердить ключевые принципы межгосударственного общения ", - сказал министр.

Россия рассчитывает провести такую встречу в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

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