"Мы прошли этот этап" - Лукашенко поручил больше не расширять работу СЭЗ в Беларуси

Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил больше не расширять работу свободных экономических зон в Беларуси. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы. Мы можем в частном порядке это сделать", - сказал Александр Лукашенко.

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