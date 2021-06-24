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Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов

24.06.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области обозначил ключевые аспекты для экономического роста в небольших районах региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что совещание не случайно организовано в Свислочском районе. "Ваш регион - один из тех, которому с легкой руки правительства присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли и Зельвенский район. Но я бы сказал иначе: это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов

Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов

Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов

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Глава государства обратил внимание, что совещание не случайно организовано в Свислочском районе.
 
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