Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов

Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области обозначил ключевые аспекты для экономического роста в небольших районах региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что совещание не случайно организовано в Свислочском районе. "Ваш регион - один из тех, которому с легкой руки правительства присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли и Зельвенский район. Но я бы сказал иначе: это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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