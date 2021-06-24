|
Лукашенко: Гродненская область справедливо считается одним из лучших регионов страны
24.06.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область справедливо считается одним из лучших регионов страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах развития этой области, передает корреспондент БЕЛТА.
К участию в совещании приглашены как представители руководства правительства, Администрации Президента, государственных органов, так и руководители местной вертикали - Гродненского облисполкома и ряда районных исполнительных комитетов. В центре внимания участников мероприятия - стратегия развития Гродненской области.
"Еще в советское время Гродненщина справедливо считалась одним из лучших регионов огромного Советского Союза. Нашу область всегда ставили в пример, - заявил Президент в начале совещания. - И новейшей истории, в истории суверенной Беларуси, тенденция сохранилась".
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Еще в советское время Гродненщина справедливо считалась одним из лучших регионов огромного Советского Союза. Нашу область всегда ставили в пример, - заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)