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22 июня у стен Брестской крепости звучали слова А. Лукашенко о мудрости белорусов и любви к родной земле
24.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Мирная Беларусь - не это ли наивысшая ценность? Уберечь все, что создано за годы независимости, сохранить порядок и спокойствие на наших улицах - задача нынешнего поколения. Экономические санкции, закрытое небо, лицемерие политиков коллективного Запада - все это не что иное, как попытка давления на Беларусь, попытка разрушить и уничтожить.
Примерно так, как это было 80 лет назад. Правда, методы сегодня другие и слишком циничные, вспоминая введение санкций в день памяти и скорби 22 июня. Потому особенно важно, что именно 22 июня у стен Брестской крепости звучали слова Президента о мудрости белорусов и любви к родной земле. Свое мы не отдадим (видео).
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22 июня у стен Брестской крепости звучали слова А. Лукашенко о мудрости белорусов и любви к родной земле
Мирная Беларусь - не это ли наивысшая ценность? Уберечь все, что создано за годы независимости, сохранить порядок и спокойствие на наших улицах - задача нынешнего...
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