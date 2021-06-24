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Судебный процесс по делу tut.by приостановлен на неопределенный срок

24.06.2021 12:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 июня. Судебный процесс по делу tut.by приостановлен на неопределенный срок, сообщила журналистам адвокат портала Мария Онопольская. Она отказалась говорить о причине такого решения в силу того, что процесс проводится в закрытом режиме.

(Будет дополнено.)


Елена Спасюк, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 июня. Судебный процесс по делу tut.by приостановлен на неопределенный срок, сообщила журналистам адвокат портала Мария Онопольская. Она отказалась говорить...
 
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