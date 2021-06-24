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Судебный процесс по делу tut.by приостановлен на неопределенный срок
24.06.2021 12:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 24 июня. Судебный процесс по делу tut.by приостановлен на неопределенный срок, сообщила журналистам адвокат портала Мария Онопольская. Она отказалась говорить о причине такого решения в силу того, что процесс проводится в закрытом режиме.
(Будет дополнено.)
Елена Спасюк, БелаПАН.
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Минск, 24 июня. Судебный процесс по делу tut.by приостановлен на неопределенный срок, сообщила журналистам адвокат портала Мария Онопольская. Она отказалась говорить...
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