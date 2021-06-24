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Лукашенко: каждый губернатор должен "подарить" белорусскому народу крупный инвестпроект

24.06.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Каждый губернатор должен "подарить" белорусскому народу крупный инвестиционный проект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что перед правительством и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям. "То есть каждый губернатор должен достать и положить народу "в подарок" крупный инвестиционный проект в течение пяти лет", - образно выразился глава государства.

В Гродненской области намечено строительство нового азотного комбината. Но этот проект по своим масштабам и значению глава государства назвал скорее общереспубликанским. "Это будет крупный проект, но губернатор должен подумать о еще одном, среднем проекте, именно личном, можно сказать, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя, объект, которым вы будете гордиться".-0-

 
 
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Президент напомнил, что перед правительством и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям.
 
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