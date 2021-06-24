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Макей и Лавров договорились продолжить тесное взаимодействие и регулярные контакты по линии МИД
24.06.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В развитие состоявшихся на прошлой неделе рабочих переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых договоренностей. Подробно остановились как на двустороннем взаимодействии, так и на многосторонней повестке дня.
Подтверждена взаимная готовность к продолжению тесного взаимодействия и регулярных рабочих контактов по линии внешнеполитических ведомств.-0-
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В развитие состоявшихся на прошлой неделе рабочих переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых...
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