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Макей и Лавров договорились продолжить тесное взаимодействие и регулярные контакты по линии МИД

24.06.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В развитие состоявшихся на прошлой неделе рабочих переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых договоренностей. Подробно остановились как на двустороннем взаимодействии, так и на многосторонней повестке дня.

Подтверждена взаимная готовность к продолжению тесного взаимодействия и регулярных рабочих контактов по линии внешнеполитических ведомств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В развитие состоявшихся на прошлой неделе рабочих переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых...
 
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