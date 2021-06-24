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Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки $700-800 - неплохо, а $1000 - прекрасно
24.06.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Было бы неплохо довести уровень средней заработной платы по стране к концу пятилетки до $700-800 и прекрасно, если он достигнет $1000. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - сказал глава государства.
Президент также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.-0-
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Президент также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке...
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