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Президент: разногласия с другими странами не должны переходить на отношения между народами
24.06.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Разногласия с другими странами не должны переходить на отношения между народами. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание
Глава государства отметил, что между народами складываются хорошие отношения, людям не нужна война. "Поэтому смотрите, чтобы у нас не было трений на межнациональной почве, - добавил он. - У нас никогда не было этой проблемы".-0-
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Глава государства отметил, что между народами складываются хорошие отношения, людям не нужна война. "Поэтому смотрите, чтобы у нас не было трений на...
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