Президент: разногласия с другими странами не должны переходить на отношения между народами

Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Разногласия с другими странами не должны переходить на отношения между народами. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание во время совещания о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что между народами складываются хорошие отношения, людям не нужна война. "Поэтому смотрите, чтобы у нас не было трений на межнациональной почве, - добавил он. - У нас никогда не было этой проблемы".-0-