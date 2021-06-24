Сенатор: происходящее вокруг Беларуси - это проверка нашего народа на прочность

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее вокруг Беларуси - проверка народа на прочность, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Владимир Котович.

"То, что сейчас происходит вокруг нашей страны (ведение гибридной войны, экономические санкции), проверка нашего белорусского народа на прочность. Проверка нас, славян, на верность Родине, на стойкость и мужественность, на преданность памяти великого поколения победителей. Уроки Великой Отечественной войны написаны жизнями погибших белорусов. Ведь нигде в мире не было такого сильного сопротивления фашистским оккупантам, как на нашей земле. Наши люди, сражаясь с коричневой нацистской чумой, заслужили свою независимость. И наш Президент, выступая в Брестской крепости, отметил, что благодаря героизму и мужеству наших предков, "мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное, независимое государство, так будет впредь", - сказал сенатор.

По его словам, толерантность и миролюбие белорусов - это уникальные качества нашего народа наряду со стойкостью и храбростью. "И сегодня стало очевидным, что наш народ не поставить на колени. В Год народного единства мы, белорусы, должны сплотиться как нация и достойно, как наши предки-воины, выстоять и, самое главное, победить! Ведь наша страна, наша земля принадлежит только нам, нашим детям и внукам", - подытожил Владимир Котович.-0-