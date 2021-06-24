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Лавров и Макей обсудили по телефону двустороннее взаимодействие

24.06.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Главы МИД России и Беларуси обсудили по телефону двустороннее взаимодействие и многостороннюю повестку дня, об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Телефонный разговор Сергея Лаврова и Владимира Макея состоялся в развитие прошедших на прошлой неделе рабочих переговоров.

"Обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых договоренностей. Подробно остановились как на двустороннем взаимодействии, так и на многосторонней повестке дня", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стороны подтвердили взаимную готовность к тесному сотрудничеству и к новым рабочим контактам по линии внешнеполитических ведомств.

Переговоры в Москве

В российской столице переговоры глав МИД России и Беларуси Сергея Лаврова и Владимира Макея прошли 18 июня.

Глава внешнеполитического ведомства РФ проинформировал своего белорусского коллегу об итогах встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, поскольку на саммите обсуждался белорусский вопрос.

Одной из тем переговоров министров стало задержание в Минске гражданки России Софии Сапеги. Как по итогам встречи отметил Лавров, МИД Беларуси предоставил России информацию о задержанных российских гражданах, в том числе о Софье Сапеге.

Руководитель МИД РФ также уточнил, что посольство России в Минске "держит этот вопрос на особом контроле", а проблем с консульским доступом к задержанным (Софии Сапеге и Егору Дудникову) нет.

Затронули на переговорах в Москве и вопрос введенных в отношении Беларуси санкций. Руководитель МИД республики отметил на пресс-конференции, что Беларусь сумеет выстоять в условиях западных рестрикций.

"Мы выстоим", – сказал Владимир Макей.

И добавил, что страна примет "конкретные ответные меры" противодействия.

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Теги: Минск
 
 
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Разговор по телефону состоялся в развитие прошедших на прошлой неделе рабочих переговоров министров внешнеполитических ведомств двух стран.
 
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