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Лавров и Макей обсудили по телефону двустороннее взаимодействие
24.06.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Главы МИД России и Беларуси обсудили по телефону двустороннее взаимодействие и многостороннюю повестку дня, об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Телефонный разговор Сергея Лаврова и Владимира Макея состоялся в развитие прошедших на прошлой неделе рабочих переговоров.
"Обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых договоренностей. Подробно остановились как на двустороннем взаимодействии, так и на многосторонней повестке дня", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что стороны подтвердили взаимную готовность к тесному сотрудничеству и к новым рабочим контактам по линии внешнеполитических ведомств.
Переговоры в Москве
В российской столице
Глава внешнеполитического ведомства РФ проинформировал своего белорусского коллегу об итогах встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, поскольку на саммите обсуждался белорусский вопрос.
Одной из тем переговоров министров стало задержание в Минске
Руководитель МИД РФ также уточнил, что посольство России в Минске "держит этот вопрос на особом контроле", а проблем с консульским доступом к задержанным (Софии Сапеге и Егору Дудникову) нет.
Затронули на переговорах в Москве и вопрос введенных в отношении Беларуси санкций. Руководитель МИД республики
"Мы выстоим", – сказал Владимир Макей.
И добавил, что страна примет "конкретные ответные меры" противодействия.
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Разговор по телефону состоялся в развитие прошедших на прошлой неделе рабочих переговоров министров внешнеполитических ведомств двух стран.
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